Главврач психиатрической больницы РТ: Люди стали отказываться от своих психически больных родителей

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В мире остро встала проблема отказа от психически нездоровых родственников. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал главный врач Республиканской клинической психиатрической больницы им. Бехтерева Фарит Зиганшин.

«Очень сложно стало в том плане, что люди сейчас начали отказываться от своих психически больных родственников, родителей, например. Это нас очень тревожит. Не только нас, но и всех медиков, и не только медиков России. Когда лечишь больного, выздоровлению помогает не только лечение само, но и врач, и окружение – семья. А тут мы зачастую теряем окружение», – объяснил руководитель больницы.

Сегодня в Татарстане на учете состоят 64 тыс. 600 человек с различными психическими заболеваниями, несовершеннолетних среди них – 13 тыс. человек.



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