Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций ПАО «Магнит» объемом 10 млрд рублей

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит». Объем выпуска составил 10 млрд рублей. Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 7,9-8,0% годовых, книга заявок закрыта на уровне 7,85% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8%.

Интерес к выпуску со стороны институциональных инвесторов в ходе сбора заявок позволил эмитенту пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку купона ниже первоначального диапазона. В ходе букбилдинга было подано 36 заявок от инвесторов, максимальный спрос на облигации достиг 30 млрд рублей.

«7,85% — рекордно низкая ставка для „Магнита“ за последние 8 лет. Впечатляющий успех этого размещения говорит о доверии инвесторов к эмитенту», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

«Это третья успешная сделка компании на локальном рынке облигаций с начала 2019 года. Данный выпуск облигаций позволил нам привлечь средства по привлекательной ставке. Мы наблюдаем большой спрос со стороны инвесторов, который помогает нам в публичной истории на долговом рынке», — прокомментировал директор департамента казначейства ПАО «Магнит» Алексей Танянский.

Срок обращения выпуска составляет 1,5 года. Купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Техническое размещение запланировано на 27 июня. Организаторами сделки выступили АО «АЛЬФА-БАНК», Московский Кредитный Банк, АО Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, ПАО РОСБАНК, ПАО Совкомбанк.

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