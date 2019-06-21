Ветеринарный надзор Татарстана вернул в Башкортостан 130 овец

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Татарстане специалисты Россельхознадзора задержали мужчину, незаконно перевозившего 130 голов овец. Об этом сообщает «Башинформ».

На татарстанском посту ГИБДД „Малиновка“ специалисты отдела государственного ветнадзора местного Россельхознадзора остановили грузовик для досмотра. Водитель перевозил в грузовике отару овец. Он незаконным путем пытался перевезти 130 голов из Башкортостана в Московскую область – ветеринарных сопроводительных документов при нем не оказалось.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статье за нарушение правил перевозки без сопроводительных документов. Все животные были возвращены в Башкортостан.

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