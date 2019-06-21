Суд оправил в колонию на три года водителя иномарки, сбившего насмерть 15-летнюю девочку в Казани

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Елена Саляхова). Вахитовский районный суд Казани вынес приговор водителю иномарки, который в марте этого года на улице Ершова сбил насмерть 15-летнюю Айсину Булычеву и скрылся с места ДТП.

По статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» суд приговорил Назипа Каюмова к трем годам и трем месяцам колонии общего режима.

На судебное заседание пришли отец и мать погибшей девочки, ее друзья и знакомые. По словам юриста Булычевых, Лилии Миненковой, родители погибшей считают, что Каюмов заслуживает более сурового наказания. Будут ли они обжаловать приговор, пока неизвестно.

«Родители погибшей девочки пока еще размышляют над приговором. Они находятся в стадии осознания. Но если со стороны Каюмова поступит апелляционная жалоба, то родители девочки тоже будут обжаловать приговор», – сказала Лилия Миненкова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 10 марта на улице Ершова водитель «Фольксвагена» выехал на красный сигнал светофора на пешеходный переход, сбил девочку и скрылся с места ДТП. Девочку с тяжелыми травмами доставили в 7-ю городскую больницу, где, не приходя в сознание, 19 марта она скончалась.

Позже Назип Каюмов явился в полицию с повинной. Как выяснилось, в тот вечер мужчина сел за руль, будучи лишенным водительского удостоверения. В отношении Каюмова возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека. Свою вину Каюмов полностью признал.

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