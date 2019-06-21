Татар-информ

21 июня 2019, 15:10

Экономика и финансы

«К турбине надо относиться как к самому себе»: как работает Шеморданское ЛПУМГ

Экономика и финансы

«К турбине надо относиться как к самому себе»: как работает Шеморданское ЛПУМГ

Фото: Виталий Калин

В зоне ответственности Шеморданского линейного производственного управления магистральных газопроводов — 1,3 тыс. км газопроводов.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Татарстанские журналисты получили возможность ознакомиться с работой Шеморданского линейного производственного управления магистральных газопроводов. Это одно из газотранспортных подразделений ООО «Газпром трансгаз Казань».

Начальник управления Ришат Нурисламов провел экскурсию по музею управления, которое ведет свое начало с 1975 года. Тогда началось строительство Шеморданской газокомпрессорной станции ГКС-4. За рекордно короткий срок (апрель-декабрь) были смонтированы газоперекачивающие агрегаты с авиационным приводом и другое технологическое оборудование.

Затем гостей провели в компрессорный цех, где находится три агрегата. Из них один может работать постоянно, один — в резерве, один — в ремонте.

«К этим агрегатам я отношусь как к человеческому организму, как врач относится к больному. Это живой организм, хотя это турбина, железка. Вот здесь пульт. Мы меряем температуру в подшипниках, температуру камеры сгорания, которая крутит турбину, мы проверяем давление в каждом газопроводе, температуру воздуха. Проверяем даже самые маленькие утечки газа. Если мы к этой турбине не будем подходить как к самому себе, мы ее не сможем использовать», — отметил Нурисламов.

Начальник управления отметил ответственность работы сменных инженеров, которые контролируют все процессы, происходящие в газопроводе. Особенно важно сохранить доверие между начальством и иженерами, подчеркнул собеседник журналистов. «Если они что-то скроют, не скажут — то может получиться крупная авария, которую устранить будет невозможно. Ответственность сменного персонала — это очень серьезно. Без этого работать невозможно. Это мой личный подход», — сказал он, поблагодарив сотрудников за работу.

Общая протяженность газопроводов в одиночном исчислении в зоне ответственности Шеморданского ЛПУМГ составляет 1279,808 км. Территория зоны ответственности Шеморданского ЛПУМГ включает площади земель Кировской области, Кукморского, Сабинского, Арского, Высокогорского районов Республики Татарстан, отведенных под трассы магистральных газопроводов и компрессорные станции.

«От газопровода газ приходит на компрессорную станцию по трубе диаметром 1,4 метра. Там он проходит первичную очистку. Очищенный газ идет к турбине и заходит в нагнетатель. В нагнетателе газ сжимается, увеличивается давление, уходит на охлаждение», — объяснил работу объекта Ришат Нурисламов. От магистрального трубопровода газ идет дальше к газораспределительным станциям. Там газ очищают от механических примесей, конденсата и влаги, замеряют проходящий объем, снижают давление, одорируют перед подачей к потребителю. 

Журналисты смогли ознакомиться и с ходом ремонтных работ на трубах, отработавших более 30 лет. «Все необходимо делать внимательно и аккуратно. Работы вести не просто, люди должны быть ответственные», — заметил начальник Шеморданского ЛПУМГ, показывая на торчащие из-под земли пучки кабеля. В это время краны для подачи газа закрыты, площадка работ полностью защищена.

Кроме того, сотрудники управления подчеркнули важность зон минимально допустимых расстояний для застройки территорий, на которых проходят газопроводы. Они призвали муниципальные власти более ответственно подходить к этому вопросу и не выделять земли под застройку рядом с газопроводом.

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