МЧС Татарстана напоминает об осторожности во время гроз и сильного ветра

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ завтра днем и сегодня ночью в республике ожидается ухудшение погоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня после шести часов вечера и до шести часов вечера завтрашнего дня в Татарстане возможны грозы с кратковременным усилением ветра до 20 метров в секунду», – рассказали в МЧС.

МЧС Татарстана рекомендует в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегать нахождения рядом с рекламными щитами, деревьями и линиями электропередачи. Не стоять возле непрочных навесов, карнизов домов и витрин. Во избежание получения травм необходимо спрятаться от непогоды в подъезд или подвал здания.

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