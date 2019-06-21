В Болгар на VIII Форум мусульманской молодежи съедутся молодые люди со всей России

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). С 12 по 19 июля на территории палаточного городка древнего Болгара состоится VIII Форум мусульманской молодежи. На сегодняшний день поступило уже более 140 заявок из разных уголков России и мира – Республик Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Чувашия, а также Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Самарской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Казахстана, сообщает ДУМ РТ.



К участию в ежегодном слете приглашаются двести молодых мусульман в возрасте от 18 до 30 лет. Прием заявок осуществляется до 7 июля включительно.



Форум мусульманской молодежи является площадкой, где юноши и девушки получают религиозные знания, развиваются и создают мусульманские социальные проекты. В этом году форум посвятят толкованию Корана.



В рамках съезда пройдут лекции, уроки, встречи с известными личностями. Помимо насыщенной образовательной программы, участники форума посетят тренинги, мастер-классы, дискуссии и круглые столы, экскурсии и спортивные мероприятия, а также сыграют в настольные и интеллектуальные игры.



Чтобы принять участие в форуме, необходимо зарегистрироваться, написать пост-визитку о себе, разместить его с хэштегом #фмм_8 в любой социальной сети и отметить VK @forummuslimmol; Instagram @muslimmol. Организационный сбор составляет 1 тыс. рублей.

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