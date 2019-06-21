Татар-информ

21 июня 2019, 15:12

Экономика и финансы

«Татнефть» получила первый бензин на установке, которая удвоит мощности «ТАНЕКО»

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Экономика и финансы

«Татнефть» получила первый бензин на установке, которая удвоит мощности «ТАНЕКО»

Фото: tatarstan.ru

С запуском нового оборудования нефтяники Татарстана смогут перерабатывать половину нефти, добываемой на месторождениях «Татнефти».

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). На нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО» началась тестовая эксплуатация новой установки ЭЛОУ АВТ-6, которая позволит довести объем переработки нефти до 15,7 млн тонн. Об этом сегодня сообщил генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов на собрании акционеров компании.

«В настоящее время мы запускаем новую установку, удваивающую мощность переработки — это ЭЛОУ АВТ-6. Сегодня будет совет директоров, нам продемонстрируют первые образцы продукции. На установку принято нефтесырье и идет полным ходом запуск», — сказал Маганов.

В своем докладе генеральный директор отметил, что после вывода новой установки на полную мощность, комплекс «ТАНЕКО» будет перерабатывать до 15,7 млн тонн в год. «Это означает, что более половины добываемой нефти будет направляться на собственную переработку с выходом светлых нефтепродуктов на уровне 84% и глубиной переработки 99,1%», — подчеркнул Маганов. 

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В 2018 году объем переработки на «ТАНЕКО» составил 179 тыс. баррелей в сутки, всего было выпущено 10,1 млн тонн нефтегазопродуктов. Дополнительная маржа за счет переработки на «ТАНЕКО» в 2018 году составила 14 млрд рублей или 1,700 тыс. рублей на 1 тонну переработанной нефти. 

Как уточнили корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе «Татнефти», на ЭЛОУ АВТ-6 был получен первый прямогонный бензин. Расчетная мощность установки составляет 6 млн тонн сырой нефти в год. На установке будут получать углеводородный газ, прямогонную бензиновую фракцию, керосиновую и дизельную фракции, вакуумный газойль, гудрон. Все технологическое оборудование благодаря нацеленности компании «Татнефть» на укрепление сотрудничества с отечественными машиностроителями было заказано и произведено на российских заводах.

Комплекс «ТАНЕКО» построен в 2010 году в Нижнекамске, выпускает около 20 видов продукции, в том числе авиационный керосин, автомобильные бензины и дизельное топливо.

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