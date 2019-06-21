(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Татарстан и Узбекистан снимут совместный фильм по произведению писательницы Зифы Кадыровой «Сагынырсын — мин булмам». Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию II Международного фестиваля тюркского кино, рассказала директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Мы предложили Узбекистану совместное производство фильма по произведению Зифы Кадыровой „Сагынырсын — мин булмам“, которое несколько лет назад было самой читаемой книгой в Татарстане. Фильм будет называться „Сумбуль“ — это рабочее название», — отметила спикер.

Локации для съемок выберут как в Татарстане, так и в узбекском городе Бухара. Планируется, что картина с рабочим названием «Сумбуль» станет прокатной, однако сроки ее выхода на данный момент неизвестны.

«Для нас стратегически важно, чтобы, когда фильм будет готов, он получил прокат и в Татарстане, и в Узбекистане, и в других странах. Это прокатное зрительское кино, не фестивальное», — подчеркнула Айтуганова, добавив, что картина должна быть понятна зрителям из разных стран.

В планах, по словам директора «Татаркино», также съемки исторического фильма, в котором ожидается участие всех тюркских стран. Сейчас работа над картиной находится на стадии обсуждения.

«Историческая картина требует больших вложений, инвестиций. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос, хотим, чтобы все тюркские страны приняли участие в ее создании. Она может стать первым проектом, который покажет, что объединение усилий по продукции между нашими странами может дать хороший эффект», — заключила Миляуша Айтуганова.

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