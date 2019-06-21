Кредитный портфель ВТБ в Ульяновской области составил почти 25 млрд рублей

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Кредитный портфель объединенного бизнеса банка ВТБ в Ульяновской области по итогам первого квартала 2019 года вырос на 15% и составил почти 25 млрд рублей. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 11% — до 22 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель с начала года увеличился на треть — до 11,3 млрд рублей, в сегменте малого и среднего бизнеса он составил 6,7 млрд рублей. Объем привлеченных средств юрлиц на отчетную дату достиг 10 млрд рублей (рост с начала года 3%), в сегменте СМБ этот показатель вырос на 19% — до 4,4 млрд руб.

Розничный кредитный портфель увеличился с начала года на 22% и на 1 апреля 2019-го составил 13,5 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты — 6,8 млрд рублей (+3%). Портфель кредитов наличными на отчетную дату достиг 6 млрд (+7%). Портфель привлеченных средств физлиц вырос на 20%, до 12 млрд рублей.

Жители региона за первые три месяца оформили кредитов на 1,7 млрд рублей. Больше половины от данной суммы составили кредиты наличными — 1 млрд рублей. Объем выдачи ипотеки по итогам первого квартала составил 585 млн рублей, автокредитов — 113 млн рублей.

Управляющий ВТБ в Ульяновской области Игорь Костюник прокомментировал: «Итоги первого квартала демонстрируют устойчивый рост основных показателей бизнеса в регионе как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Прирост был обеспечен за счет новых клиентов, а также за счет расширения сотрудничества с действующими партнерами банка. В текущем году мы продолжим укреплять свои позиции на рынке области, в том числе за счет реализации госпрограмм для предприятий и населения».

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