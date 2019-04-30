Татар-информ

21 июня 2019, 15:02

Культура

Передачу об обычаях и традициях татарского народа планируют выпустить в этом году

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Культура

Передачу об обычаях и традициях татарского народа планируют выпустить в этом году

Фото: архив/Салават Камалетдинов, Рамиль Гали

Президент «Казахфильма» планирует снять ленту о татарском народе в рамках цикла передач «Тюрки мира».

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Президент АО «Казахфильм» Бахыт Каирбеков планирует снять фильм о культуре и обычаях татарского народа в рамках цикла передач «Тюрки мира». Закончить картину создатели планируют в этом году.

«У меня есть желание узнать о татарском народе. Я интересуюсь историей и этнографией тюркских народов, и мы готовим большую серию передач „Тюрки мира“», — сказал Бахыт Каирбеков.

Один выпуск уже готов, в следующем будет идти речь о татарской культуре, обычаях и обрядах, добавил спикер.

«Такие фильмы мы делаем быстро. В зависимости от того, какой материал получим. Обычно месяц-два и фильм готов, то есть уже в этом году мы планируем его представить», — заявил Каирбеков.

После фестиваля президент «Казахфильма» планирует задержаться в Татарстане для того, чтобы познакомиться с учеными и этнографами республики.

«Есть у меня идея также рассказать о тюркских праздниках и что в них заложено. Общие корни как раз видны в проведении обрядовых праздников», — считает спикер.

С Сабантуем связано большое количество рассказов, демонстрирующих особенности культуры татарского народа. Создатель фильма хочет показать, какое количество людей участвует в празднике, общую атмосферу и какие общие традиции живут в генах тюркских народов. Бахыт Каирбеков планирует показать обычаи, сопровождающие человека с самого его появления на свет: какие традиции связаны с рождением ребенка, с его ростом и дальнейшим участием в больших и серьезных процессах, например, седлание коня.

«Я хотел бы проследить, как это происходит в обычаях и обрядах татарского народа», — добавил спикер. 

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