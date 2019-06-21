(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Две жительницы Казани отдали 300 тысяч рублей аферистам, пообещавшим компенсацию за БАДы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Полицейские выяснили, что в обоих случаях мошенники представлялись работниками правоохранительных органов и сообщали, что сейчас ведется суд над представителями фирм, у которых женщины ранее купили биодобавки. В первом случае пенсионерку убедили оплатить адвоката, чтобы вернуть деньги. Во втором – внести комиссию», – рассказали в полиции.

По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Полиция ищет злоумышленников.

В УМВД России по Казани отметили, что за первое полугодие в Казани было зарегистрировано более полутора тысяч случаев обмана. Обман наиболее часто встречается при купле-продаже в сети, аферисты взламывают аккаунты в соцсетях, а также обещают компенсации за лекарства.

Полицейские настоятельно рекомендуют не предоставлять незнакомцам персональные данные и не верить, если по телефону предлагают компенсировать расходы за некачественные препараты.

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