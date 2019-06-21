Минтимер Шаймиев рассказал о деятельности фонда «Возрождение» Владимиру Яковлеву и Ефиму Басину

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Сегодня Госсоветник РТ, председатель Попечительского Совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с президентом Российского союза строителей (РСС), экс-губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Яковлевым и известным строителем, бывшим начальником управления строительства Байкало-Амурской магистрали, Героем Соцтруда Ефимом Басиным. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Встреча прошла в Казанском Кремле.

«Владимир Яковлев и Ефим Басин прибыли в Казань для участия в совместном совещании Российского Союза строителей, НОСТРОЙ и Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства», — говорится в сообщении.

Минтимер Шаймиев ознакомил гостей с экспозицией, посвященной возрождению древнего Болгара и острова-града Свияжска, строительству Болгарской исламской академии и воссозданию Собора Казанской иконы Божьей матери.

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