Минниханов: За счет проектов «Татнефти» доля несырьевого экспорта Татарстана выросла до 58%

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Развитие инновационных производств на «ТАНЕКО» и шинном комплексе «Татнефти» позволило Татарстану нарастить долю несырьевого экспорта до 58%, а самим нефтяникам увеличить добавленную стоимость выпускаемой продукции. Об этом сегодня сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на годовом собрании акционеров компании.

«За счет успешной реализации новых инвестиционных проектов, в том числе проектов группы „Татнефть“, доля несырьевого экспорта Татарстана с 2010 года выросла с 34% до 58,5%. Только за прошедший год стоимостная доля нефти в объеме экспорта республики сократилась с 46,1 до 41,5%, наряду с ростом экспорта нефтепродуктов с 27,7 до 36,4%», — сказал Минниханов.

Он отметил, что наряду с высокой конкурентоспособностью нефтедобычи, «Татнефть» обеспечивает максимальную добавленную стоимость переработки нефти. «Благодаря вводу на комплексе „ТАНЕКО“ на предприятиях шинного комплекса новых высокотехнологичных производств генерируемая в компании добавленная стоимость выросла на 53% до 643 млрд рублей. Её доля в общем объеме произведенной продукции „Татнефти“ — 83,6%. Нефтяники являются крупнейшими производителями добавленной стоимости в Татарстане. Доля „Татнефти“ по итогам прошлого года составила 44,8%», — подчеркнул Президент Татарстана.

Рустам Минниханов напомнил, что темпы развития компании были отмечены и высоко оценены Президентом России Владимиром Путиным в феврале 2019 года во время церемонии запуска производства автобензинов на комплексе «ТАНЕКО».

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