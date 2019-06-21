Директор Дома дружбы народов РТ: Тюркский мир един, несмотря на госграницы

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Несмотря на государственные границы, тюркские народы многое объединяет, в том числе политические и экономические связи. Однако больше всего они нуждаются в духовных и культурных контактах. Такое мнение на открытии II Международного фестиваля тюркского кино высказал директор Дома дружбы народов РТ Ирек Шарипов.

«Сегодня нас объединяют не границы единого государства, а связи политические, экономические. Но мы больше нуждаемся в культурных и духовных связях», — отметил спикер, добавив, что кино — это самый доступный и понятный язык для всех народов.

Шарипов также напомнил, что Ассамблея народов РТ объединяет более 20 национальных культурных организаций. По словам директора Дома дружбы народов РТ, в республике создаются равные условия для жизни и развития всех национальностей.

«Тюркский мир един, несмотря на государственные границы», — заключил Ирек Шарипов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани открылся II Международный фестиваль тюркского кино. Его участниками стали представители восьми стран ближнего зарубежья: России, Турции, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана и Таджикистана. Показы фильмов в рамках фестиваля проходят в кинотеатре «Мир» с 20 по 23 июня.

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