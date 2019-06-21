Дамир Натфуллин: В Татарстане большое значение уделяется развитию отношений тюркского мира

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане большое значение уделяется развитию отношений тюркского мира, отметил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин. Помогают развитию отношений такие мероприятия, как фестиваль тюркского кино, который открылся в Казани.

«В Татарстане большое значение уделяется развитию отношений тюркского мира — это одна из самых перспективных целей и задач сферы культуры», — сказал Дамир Натфуллин на открытии фестиваля.

В фестивале принимают участие ведущие кинематографисты из России, Турции, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана и Таджикистана.

«Большое спасибо руководству Татарстана, Минкульту РТ и „Татаркино“ за то, что вы создаете благоприятные условия для наших начинаний», — сказал президент Ассоциации кино тюркского мира Ходжакули Нарлиев.

В торжественном открытии также принял участие атташе турецкого консульства Мурад Ташдемир.

Фестиваль продлится до 23 июня 2019 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.