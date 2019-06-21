(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео смертельный пожар в Авиастроительном районе Казани. Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

«Сегодня в районе 11.30 в МЧС поступило сообщение о том, что на улице Челюскина загорелся жилой частный дом. Площадь пожара составила 30 квадратных метров», – уточнили информацию в ГУ МЧС России по РТ.

Известно, что в результате пожара погибла местная жительница, ее возраст и личность пока устанавливаются.

В данный момент пожарные продолжают сражаться с огнем. После чего специалисты выяснят, что стало причиной возгорания.

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