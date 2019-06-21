Татар-информ

21 июня 2019, 13:28

Экономика и финансы

Минниханов: «Татнефть» — в первой десятке нефтегазовых компаний мира по росту капитализации

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Экономика и финансы

Минниханов: «Татнефть» — в первой десятке нефтегазовых компаний мира по росту капитализации

Фото: tatarstan.ru

В 2018 году компания инвестировала в развитие производств 98 млрд рублей, что на 9,5% выше показателя предыдущего года.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Диверсификация бизнеса, развитие производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью позволили «Татнефти» войти в первую десятку мировых компаний нефтегазовой сферы с самым высоким показателем роста акционерной стоимости. Об этом сегодня сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на годовом собрании акционеров компании.

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«Фондовый рынок дает объективную оценку результатам деятельности „Татнефти“, достигнутым в 2018 году, — капитализация компании выросла за год на 53,5% и превысила 24 млрд долларов. Сегодня „Татнефть“ — в первой десятке мировых лидеров нефтегазовой индустрии по приросту акционерной стоимости», — сказал Минниханов. Он отметил, что в 2018 году компания инвестировала в развитие производств 98 млрд рублей, что на 9,5% выше показателя предыдущего года.

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В Альметьевске сегодня прошло годовое общее собрание акционеров, в ходе которого было принято решение направить на выплату дивидендов 100% чистой прибыли, полученной по итогам 2018 года в сумме 197,5 млрд рублей или 84,91 рубля на обычные и привилегированные акции. При этом в течение 2018 года компания выплатила в бюджеты всех уровней 486 млрд рублей налогов и платежей, что на 166,1 млрд рублей выше аналогичного периода прошлого года.

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