(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Диверсификация бизнеса, развитие производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью позволили «Татнефти» войти в первую десятку мировых компаний нефтегазовой сферы с самым высоким показателем роста акционерной стоимости. Об этом сегодня сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на годовом собрании акционеров компании.

«Фондовый рынок дает объективную оценку результатам деятельности „Татнефти“, достигнутым в 2018 году, — капитализация компании выросла за год на 53,5% и превысила 24 млрд долларов. Сегодня „Татнефть“ — в первой десятке мировых лидеров нефтегазовой индустрии по приросту акционерной стоимости», — сказал Минниханов. Он отметил, что в 2018 году компания инвестировала в развитие производств 98 млрд рублей, что на 9,5% выше показателя предыдущего года.

В Альметьевске сегодня прошло годовое общее собрание акционеров, в ходе которого было принято решение направить на выплату дивидендов 100% чистой прибыли, полученной по итогам 2018 года в сумме 197,5 млрд рублей или 84,91 рубля на обычные и привилегированные акции. При этом в течение 2018 года компания выплатила в бюджеты всех уровней 486 млрд рублей налогов и платежей, что на 166,1 млрд рублей выше аналогичного периода прошлого года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.