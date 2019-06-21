Валерия Белова

21 июня 2019, 13:41

Здоровье и среда

Главврач психиатрической больницы РТ: Желающих работать с нашими больными с каждым годом все меньше

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Здоровье и среда

Главврач психиатрической больницы РТ: Желающих работать с нашими больными с каждым годом все меньше

Республиканская клиническая больница укомплектована специалистами на 59%.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Желающих работать с больными психическими заболеваниями с каждым годом становится все меньше. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал главный врач Республиканской клинической психиатрической больницы им. Бехтерева Фарит Зиганшин.

«Естественно, со специалистами тяжело. На сегодняшний день укомплектованность специалистами в пределах 59% от потребности. Мы обучаем много, в этом нам помогает и медицинская академия, и университет, но желающих работать с психическими больными становится все меньше и меньше. С такими больными очень тяжело работать. Тут не только надо иметь знания, но и очень большую терпеливость», – объяснил руководитель больницы.

Сегодня психиатры со всей республики обсуждают в Казани актуальные вопросы психиатрии и отмечают 150-летие психиатрической службы Татарстана.

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