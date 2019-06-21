В Казани начался процесс над главой дачного общества, которую обвиняют в присвоении 11 млн рублей

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В суде Казани начался процесс по делу руководителя дачного общества, обвиняемой в присвоении 11 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

«48-летняя жительница Казани, будучи председателем правления одного из садовых товариществ в пригороде Советского района, воспользовалась положением в корыстных целях. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили многочисленные заявления членов товарищества», – рассказали в полиции.

Следователи выяснили, что с 2012 по 2016 год женщина, исполняя решение собрания членов СНТ о продаже двенадцати земельных участков, присвоила более миллиона рублей – она занизила реальную сумму покупки в трех договорах. Новые владельцы земли подтвердили эту информацию.

Кроме того, она подделала квитанции об оплате якобы выполненных работ по благоустройству территории садового товарищества. Таким образом председатель присвоила еще около 900 тысяч рублей. Руководители фирм, от лица которых были составлены квитанции, утверждают, что никаких работ они не проводили и оплату не получали.

«Также известно, что для газоснабжения садового общества с владельцев 41 участка собрали по 200 тысяч рублей. Нанятый подрядчик должен был провести газ за семь миллионов. Получил он только два, в связи с чем работы не выполнил. Более того, в процессе расследования полиция нашла поддельную квитанцию о том, что подрядчик якобы получил еще 4,5 миллиона рублей», – добавили в пресс-службе МВД по РТ.

По данным фактам возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате. Суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде подписки о невыезде, а также отстранил от должности.

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