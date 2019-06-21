В «Татар-информ» расскажут о наборе студентов в Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В понедельник, 24 июня, в 11.00 в ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция на татарском языке, посвященная подготовке и проведению приемной компании 2019 года в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ, в том числе в Высшей школе национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая.

В мероприятии примут участие директор ИФМК Казанского (Приволжского) федерального университета Радиф Замалетдинов, декан ИФМК КФУ Рамиль Мирзагитов, профессор кафедры общего языкознания и тюркологии Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Альфия Юсупова.

Журналистам будет представлена информация о сроках проведения приемной компании и о плане приема (перечень направлений подготовки), а также о дате начала и завершения приема заявлений от абитуриентов, о формах проведения вступительных испытаний проводимых КФУ самостоятельно, о контрольных цифрах приема (количество бюджетных мест, целевая квота) на те или иные направления. Кроме того, спикеры расскажут о приеме студентов на направление «Педагогическое образование» по подготовке билингвальных педагогических кадров.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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