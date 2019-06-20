Оксана Романова

21 июня 2019, 12:40

Общество

Мэр Казани намерен построить крематорий на средства города в течение 3 лет после принятия проекта

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Общество

Мэр Казани намерен построить крематорий на средства города в течение 3 лет после принятия проекта

Фото: Владимир Васильев

Управление по организации похоронных услуг Казани не исключает, что объект может разместиться на территории нового погребального комплекса в 86 га.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Мэр Казани Ильсур Метшин поддержал идею строительства крематория и в течение 2-3 лет после утверждения проектной документации планирует построить его за счет средств городского бюджета. Об этом сообщил вчера во время официального открытия двух первых участков нового погребального комплекса начальник Управления по организации похоронных услуг Казани Марат Ишкин.

«Сейчас, где он будет находиться, я вам не буду говорить. На днях был разговор, что уже надо садиться и обсуждать проекты. В ближайшее время мы будем готовить мэру презентацию эскизного проекта крематория. Необходимо, чтобы он сочетался со всеми — ведь и татары, и православные будут. Дизайнеров попросим, будут рассматривать. Наметки есть. Не исключено, что он здесь же (на территории нового погребального комплекса — прим. Т-и) и будет построен», — сказал Марат Ишкин.

Он напомнил, что когда в 2013 году проходили публичные слушания по проекту строящегося сейчас кладбища, жители расположенной по соседству деревни Званка были категорически против крематория. В связи с этим тогда решение принято не было.

«Но если решится вопрос строительства крематория все-таки именно в этом погребальном комплексе, мы сумеем доказать, что всем гигиеническим требованиям, СанПиНам он будет соответствовать, потому что санитарно-защитные зоны от крематория — 500 метров, а здесь до жилых помещений — километр», — добавил начальник Управления по организации похоронных услуг Казани.

По его мнению, крематорий должен быть муниципальным, а не частным, чтобы обеспечивать контроль услуги альтернативного захоронения со стороны муниципальной власти. В планах построить пока только одну кремационную печь.

«Самое главное — если не хочешь, не кремируйся. В чем проблема? Его надо построить, а по мере уже свыкаться с этой мыслью. Сейчас, например, в Екатеринбурге 64% умерших кремируются — у них крематорий открылся 1982 году. В Санкт-Петербурге работает уже 11 печей. У людей должен быть выбор», — уверенно заявил Ишкин.

Он также заметил, что сейчас по воле умершего его тело кремируют в Нижнем Новгороде, что обходится в 18 тыс. рублей. За счет транспортировки расходы составляют 60 — 70 тыс. рублей. Кремировать в Казани, не вывозя за пределы республики, подчеркнул он, будет гораздо дешевле. К тому же это позволит существенно экономить земли.

«У каждого жителя Казани есть родственники, которые похоронены на кладбище. У них есть участки — захоронения 2 на 2, образно говоря. Сколько туда можно урн захоронить? 20, 30, 40, 50! Это сколько экономии земли?! Если мы построим данный комплекс и построим затем в Казани крематорий, со временем, с годами, люди привыкнут, начнут кремировать — это экономия земли. Тогда, я думаю, и на 100 лет этого нового кладбища хватит. Надо экономить земли: это ведь безвозвратные земли (кладбища — прим. Т-и), из них уже ничего потом не сделаешь», — акцентировал Марат Ишкин.

По мнению участника 18-го регионального Форума похоронной отрасли, побывавшего на экскурсии по территории нового погребального комплекса Казани, депутата Городского совета Новосибирска Сергея Бондаренко, крематорию здесь самое место.

«Крематорий — это публичное красивое здание, и кладбища при крематориях сильно отличаются. Это своеобразные декорационные парки со множеством скульптур, благодаря чему эта территория на фоне общего кладбища выглядит иначе. И нормальное расположение крематория, конечно, рядом с территорией кладбища. У нас в Новосибирске как раз такая ситуация (участники форума не раз приводили в пример представителям регионов похоронную отрасль именно этого города — прим. Т-и). И крематория у нас два», — сказал Бондаренко.

К слову, первый крематорий открылся в Новосибирске в 2002 году, второй — в 2014. Доля кремируемых умерших составляет сейчас 20 — 25%. В Санкт-Петербурге, где необходимость кремирования тел была вызвана массовыми смертями в период Великой Отечественной войны, процент предпочитающих ее сейчас составляет до 70%. В Москве это 50 — 60%.

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