На День молодежи в Казани выступит группа «Нервы», проведут танцевальные баттлы и винил-маркет

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). 27 июня на территории казанского Речного порта состоится республиканский фестиваль «День молодежи 2019». Хедлайнером мероприятия станет группа «Нервы». На празднике также запланировано участие Президента РТ Рустама Минниханова, сообщает оргкомитет фестиваля.



Праздник начнется в два часа дня и будет продолжаться до 8 вечера. В течение шести часов площадка фестиваля воссоздаст атмосферу «двора», где состоятся открытые соревнования по уличным направлениям и праздничная программа. Молодые люди смогут провести время вместе с друзьями – тренироваться, соревноваться, играть в баскетбол, танцевать и рисовать граффити.





Фестиваль объединит основные молодежные направления: будут работать зоны для стритбола, уличных танцев, арт-площадка, скейтпарк, граффити для представителей городских молодежных сообществ с общим призовым фондом 300 тыс. рублей.



Все желающие увидят участников фестиваля на экстрим- и танцевальной зоне, где пройдут соревнования по BMX и скейтбордингу, баттлы по номинациям хип-хоп, all styles и шоу команд.



Между тем на сцене отгремит музыкальный фестиваль «Волга-Волга», в рамках которого выступят одноименная группа «Волга-Волга», Диляра Вагапова и «Мураками», «Лампасы», SILFRED CREW, «Большой Куш» и многие другие.



Для всех гостей фестиваля в течение дня будут работать точки отдыха, фудкорт, маркет одежды и аксессуаров российских и татарстанских дизайнеров и vinyl-jam – продажа виниловых пластинок.

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