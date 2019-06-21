На первом военном фестивале «Элбэдэн» ожидается прибытие пяти тысяч гостей

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). На первом военном фестивале «Элбэдэн» в Пестречинском районе организаторы ожидают прибытие 5 тыс. гостей. Бюджет мероприятия составил около 3 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель руководителя Пестречинского района Дамир Байгильдин.

«Мы ожидаем, что на наше мероприятие прибудет около 5 тыс. человек, но нам отталкиваться не от чего, потому что мероприятие проходит впервые и таких масштабных реконструкций, посвященных началу войны (Великой Отечественной войны — прим. Т-и) никогда не проводилось, поэтому ожидаем такое количество человек», — поделился спикер.

Он добавил, что бюджет первых военных игр, на которых будет воссоздано нападение на Брестскую крепость, составил около 3 млн рублей.

«Бюджет у нас довольно скромный — около 3 млн рублей. Начинали с того, что мы просили помочь людей в строительстве Восточного форта Брестской крепости, кто-то давал плиты, кто-то — 20–30 мешков цемента, кто-то приходил и сам работал и таким образом строительство началось. А после этого нас поддержали спонсоры», — отметил Байгильдин.

Масштабная реконструкция, восстанавливающая события начала Великой Отечественной войны и нападение фашистов на Брестскую крепость, состоится в эту субботу в селе Альвидино Пестречинского района.

На территории фестиваля в натуральную величину был построен Восточный форт Брестской крепости и другие объекты военного времени: окопы, блиндажи, штаб и медсанчасть.

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