Татар-информ

21 июня 2019, 11:20

Экономика и финансы

Альфа-Банк: Беспокойство о росте оборота розничной торговли теперь связано с кредитованием

Экономика и финансы

Альфа-Банк: Беспокойство о росте оборота розничной торговли теперь связано с кредитованием

По словам экспертов банка, в мае темп роста этого сегмента замедлился до 23,3% г/г.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»).  Беспокойство о росте оборота розничной торговли теперь связано с розничным кредитованием, считают эксперты Альфа-Банка. Несмотря на опасения по поводу 7%-го снижения продаж автомобилей в мае, рост оборота розничной торговли вышел на уровень 1,4% г/г, хотя рост промышленности на 0,9% г/г разочаровал рынок.

По словам специалистов банка, ближайшие месяцы беспокойства по поводу динамики экономики будут в большей степени связаны с замедлением розничного кредитования — в мае темп роста этого сегмента замедлился до 23,3% г/г против 23,8% г/г в апреле. Как и ожидали эксперты Альфа-Банка, ЦБ РФ снизил ставку до 7,5% на заседании 14 июня, следующее снижение ставки состоится в сентябре, считают специалисты.

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