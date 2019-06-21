Альфа-Банк: Беспокойство о росте оборота розничной торговли теперь связано с кредитованием

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Беспокойство о росте оборота розничной торговли теперь связано с розничным кредитованием, считают эксперты Альфа-Банка. Несмотря на опасения по поводу 7%-го снижения продаж автомобилей в мае, рост оборота розничной торговли вышел на уровень 1,4% г/г, хотя рост промышленности на 0,9% г/г разочаровал рынок.

По словам специалистов банка, ближайшие месяцы беспокойства по поводу динамики экономики будут в большей степени связаны с замедлением розничного кредитования — в мае темп роста этого сегмента замедлился до 23,3% г/г против 23,8% г/г в апреле. Как и ожидали эксперты Альфа-Банка, ЦБ РФ снизил ставку до 7,5% на заседании 14 июня, следующее снижение ставки состоится в сентябре, считают специалисты.

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