В Пестречинском районе на военных играх «Элбэдэн» воссоздадут нападение на Брестскую крепость

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). В деревне Альвидино Пестречинского района пройдет фестиваль военных игр «Элбэдэн». В нем примут участие около 150 реконструкторов и семь ретромобилей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель руководителя Пестречинского района Дамир Байгильдин.

«Реконструкторов будет задействовано около 150 человек, кроме этого участвовать будут волонтеры, около 500 человек. Касательно военной техники — 7 ретро-автомобилей, а также один бронетранспортер и мотоциклы, и пушки», — поделился спикер.

В том числе он добавил, что в реконструкции боя не будет использоваться военная техника, а лишь макеты, специально воссозданные и приуроченные к фестивалю.

Кроме того, добавил спикер, в первой части военной реконструкции, которая начнется в 4 часа утра, будут задействованы самолеты.

«Во время первого обстрела, у нас будет задействована авиация, мы будем имитировать авианалет, и нас будет использоваться два самолета — "Як" и "Ан". Кроме них участие примут десантники и конная кавалерия», — подытожил Байгильдин.

Масштабная реконструкция состоится в субботу в селе Альвидино, здесь жил герой Советского Союза и защитник Брестской крепости Петр Гаврилов.

На территории фестиваля в натуральную величину построены Восточный форт Брестской крепости и другие объекты военного времени: окопы, блиндажи, штаб и медсанбат.

На площадке фестиваля можно будет увидеть выставку раритетных автомобилей, боевого оружия и попробовать блюда полевой кухни.

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