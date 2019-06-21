(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Зампредседателя Верховного суда Татарстана стал доктором юридических наук. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

«Вчера в диссертационном совете на базе Университета прокуратуры РФ в Москве Максим Беляев защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности «Уголовный процесс». Темой стали «Судебные решения в российском уголовном процессе: теоретические основы, законодательство и практика»», – пишут на сайте Верховного суда РТ.

В состав совета входили 19 докторов юридических наук из таких учреждений, как МГИМО, УП РФ, МГЮА, РГУП. В обсуждении также приняли участие ведущие ученые из Москвы, Петербурга, Томска и Волгограда.

По теме диссертации Беляева поступило более десяти отзывов от деятелей науки из различных городов РФ и зарубежных стран. Все они были положительными.

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