Торговца рыбой из Чистополя будут судить за уклонение от уплаты 6,3 млн рублей налогов

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Предпринимателя из Чистополя, занимавшегося торговлей рыбой, будут судить за уклонение от уплаты 6,3 млн рублей налогов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Следствие считает, что с 2015 по 2018 год мужчина закупал в Чистополе у рыбаков свежую речную рыбу, после чего продавал ее от имени шести подконтрольных фирм. При этом ни в своей налоговой декларации, ни в декларациях организаций он не указал эту информацию», – рассказал Галиев.

Таким образом 36-летний предприниматель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и на доходы физических лиц.

Обвинительное заключение по статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов» направлено на рассмотрение в суд.

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