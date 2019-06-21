(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). ГИБДД Казани ищет водителя, который сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Вчера ранним утром у дома № 37 на Челюскина машина сбила на регулируемом переходе 55-летнюю женщину. После чего водитель, в нарушение ПДД, скрылся с места происшествия», – рассказали в полиции.

В итоге женщину госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: 5-333-810, 5-333-848.

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