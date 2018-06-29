Президента Туркменистана в Казани встретит рота почетного караула

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). В это воскресенье, 23 июня, Казань с однодневным визитом посетит Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«В аэропорту „Казань“ его встретит Президент Республики Татарстан, Председатель Госсовета РТ, Премьер-министр республики, мэр Казани. Международный протокол подразумеват особый церемониал при проведении встреч лидеров государств. Поэтому встреча будет сопровождаться ротой почетного караула», — отметила Галимова.

Основной частью делового визита станет встреча в Казанском Кремле. Сначала это будет двусторонний формат переговоров двух президентов, затем встреча в расширенном составе. Будут подписаны различного уровня соглашения туркменистанских структур с ПАО «КАМАЗ», ПАО «Татнефть», «КЭР-Холдингом», КФУ, КГЭУ, Университетом Иннополис и т. д.

«По завершении деловой программы Президент Туркменистана в сопровождении Президента РТ отправится на народный праздник Сабантуй. Ожидается, что гости осмотрят национальное подворье, которое организуют муниципалитеты, ну и посетят национально-культурные площадки Туркменистана», — сказала официальный представитель Казанского Кремля.

Уровень внешнеторгового оборота Туркменистана и Татарстана в последние три года стабильно держится на одних показателях и в прошлом году составил 23,9 млн долларов США.

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