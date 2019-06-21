В Бухаре отметили татаро-башкирский праздник Сабантуй-2019

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В узбекском городе Бухара отпраздновали татаро-башкирский народный праздник «Сабантуй-2019». Мероприятие прошло под девизом «Узбекистан – наш общий дом», а также было посвящено 28-й годовщине Независимости Узбекистана, сообщает пресс-служба Татаро-башкирского национально-культурного центра Бухарской области.



Праздничные действия развернулись на площади перед спортивным комплексом «Семург» и собрало около тысячи человек. Среди них – члены татаро-башкирской общины Бухары, Каганского, Каракульского, Вобкентского, Ромитанского и Алатского районов, представители общественных организаций, национальных культурных центров региона и жители города Бухары. Под веселые народные мотивы гостей и участников «Сабантуя-2019» встречали татарским чак-чаком.





Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин зачитал организаторам и участникам праздника приветственное послание Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Он также отметил значимость поддержки, оказываемой руководством Узбекистана и местными органами власти Бухарской области, национальным обществам и культурным центрам в сохранении и развитии национальной культуры, традиций и обычаев.



Большой праздничный концерт продолжился выступлением активистов татаро-башкирского культурного центра Бухарской области. Не оставило равнодушным зрителей выступление хора с песней «Туган тел», членов центра Равиля Забирова, Гульсины Рафиковой, Насимы Гуловой, музыкальные номера танцевального объединения «Лайф стайл», а также учеников школ музыки и искусств.





Ярким событием праздника стала музыкальная программа приглашенных гостей из Татарстана. Душевное исполнение песен на татарском языке лауреата международных конкурсов Булгар Радиосы и «Татар-моны», популярной татарской певицы Рузили Хаертдиновой подарило участникам «Сабантуя-2019» яркие впечатления.



Бурю эмоций, веселья и радости вызвал заслуженный артист РТ Марат Галимов. Своими зажигательными песнями и звонким голосом он пустил в пляс многих участников праздника. Завершила концертную программу старейший член культурного центра Клара Тангриева, на протяжении 26 лет активно участвующая в деятельности Центра.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Сабантуй-2019 отпраздновали в центральном парке узбекского города Фергана.

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