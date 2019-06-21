(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Новошешминском районе 6-летний мальчик погиб в опрокинувшейся в кювет «Ладе». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Вчера днем на 25-м километре трассы Новошешминск – Кармалы 76-летняя водитель «Приоры» не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и опрокинула машину в кювет», – рассказали в ГИБДД.

Водителя госпитализировали с переломами и ссадинами, ее шестилетний пассажир, находившийся в специальном кресле, скончался на месте ДТП. В авто был также еще один ребенок в возрасте трех лет, он не пострадал.

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