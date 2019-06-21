Альфа-Банк разместил выпуск субординированных бессрочных облигаций объемом 5 млрд рублей

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Альфа-Банк успешно разместил выпуск субординированных бессрочных облигаций в рублях. Объем размещения составил 5 млрд рублей. Интерес инвесторов позволил снизить финальную ставку купона от первоначального диапазона 11,5-12% до 11,75%.

Это дебютное размещение Альфа-Банка в формате рублевых субординированных бессрочных облигаций. Ранее банк трижды выходил на международный рынок с долларовыми выпусками, которые привлекали большой интерес как зарубежных, так и российских инвесторов. В обращении находятся два выпуска бессрочных субординированных еврооблигаций Альфа-Банка объемом 700 млн долларов США (выпуск состоялся в ноябре-декабре 2016 года) и 500 млн долларов США (в январе 2018 года).

Инструмент локальных бессрочных облигаций относительно новый для российского рынка. Только надежные финансовые институты с большим запасом достаточности капитала могут привлекать капитал в таком формате. Кроме того, в начале 2019 года Банк России ввел ограничения, значительно сужающие инвесторскую базу: инструмент доступен только квалифицированным инвесторам, минимальная сумма вложения в бумаги — 10 млн рублей. С учетом этих критериев Альфа-Банк принял решение сделать пробную сделку в относительно небольшом объеме.

«Успешные результаты размещения отражают наши ожидания, и мы не исключаем, что в дальнейшем — по мере необходимости — Альфа-Банк будет выходить на локальный рынок в нашей основной операционной валюте — российских рублях — для пополнения добавочного капитала. Привлеченные средства банк будет использовать для реализации стратегии по наращиванию доли на кредитном рынке», — подчеркнул заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

Организатором выпуска серии С01-01 выступил сам Альфа-Банк. Техническое размещение запланировано на 27 июня 2019 года.

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