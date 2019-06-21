В театре кукол «Экият» представят премьерный спектакль, где играют только мужчины

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). 28 июня в 11.00 в Малом зале Татарского государственного театра кукол «Экият» состоится премьера спектакля «Пой, курай!.. Играй, Шомбай!» по пьесе Светланы Дорожко. Главная особенность постановки заключается в том, что в спектакле будут заняты только мужчины, сообщает пресс-служба театра.

Спектакль по мотивам татарских народных сказок будет включать несколько народных сказок разных жанров – «Шомбай», «Три голубя», «Зухра и месяц», «Портной, бесенок и медведь» и «Соловей».

Неповторимое обаяние известным сюжетам придает звучание народных инструментов – курай, гусли, домбра, кубыз и деф, изготовленных специально для спектакля доцентом, педагогом Казанской государственной консерватории имени Н. Жиганова Геннадием Макаровым. Каждый инструмент делится со зрителем своей сказкой, наполняя и обогащая ее.

«Пой, курай!.. Играй, Шомбай!» – яркий, динамичный и зрелищный спектакль с любовью и фантазией сочиненный для наших юных зрителей постановщиками из Санкт-Петербурга. Постановка будет выпускаться в двух группах – на татарском и русском языках.

Режиссером-постановщиком спектакля выступила Светлана Дорожко, номинант театральной премии «Золотая Маска» (Санкт-Петербург), художником-постановщиком – Александр Алексеев, лауреат театральной премии «Золотая Маска» (Санкт-Петербург), композитором – Татьяна Алешина (Санкт-Петербург).

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