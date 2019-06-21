Мультимедиа-системы предусмотрели для вылетающих из Петербурга пассажиров «России»

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Дающие пассажирам доступ к системе развлечений при перелете портативные сервера установила авиакомпания «Россия» на вылетающих из аэропорта Пулково самолетах, сообщает издание RostovGazeta.

Стриминговые системы развлечений разработали на базе технологии SIFES, а их проверку провели перед сезоном повышенного спроса. Тестирование прошло на самолетах, которые вылетают в разные города из петербургского аэропорта Пулково.

Пассажиры могут со своих мобильных устройств или ноутбуков через Wi-Fi подключиться к серверам и получить доступ к внутренней сети, где размещен развлекательный контент. Установив приложение ife.one, можно слушать аудиокниги или смотреть фильмы.

По информации издания, сейчас подобными серверами оснащают самолеты, которые летают из московского аэропорта Шереметьево на Дальний Восток.

По словам генерального директора «России» Сергея Александровского, важнейшим элементом комфорта является возможность использования мультимедийной программы развлечений на борту, и это касается не только длительных перелетов. По мнению руководителя, новые возможности оказывают положительное влияние на общие впечатления от путешествия.

«Впереди новые проекты по улучшению качества нашего продукта и новые достижения», — добавил генеральный директор.

Также на самолетах Boeing-777 предусмотрены стационарные системы развлечений. Так, на мониторе кресла, которое установлено впереди, можно посмотреть информацию о полете, видео, позвать бортпроводников или настроить освещение.

На регулярных рейсах, которые выполняются из Шереметьево и время полета составляет более шести часов, пассажиры бизнес-класса могут воспользоваться планшетом Samsung Galaxy Tab. Устройство пассажира можно подключить к серверу с контентом, человек получает возможность просматривать его на экране с большой диагональю.

Издание пишет, что среди всех узлов маршрутной сети ключевым является Санкт-Петербург. По данным Пулково, «Россия» стала лидирующим авиаперевозчиком северо-запада. Из этого аэропорта в прошлом году компания перевезла свыше 5,5 миллиона человек.

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