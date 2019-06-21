В Казани полицейские и волонтеры ищут 11-летнюю школьницу, которая ушла в магазин и пропала

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Казани полицейские и волонтеры ищут пропавшую 11-летнюю школьницу. Эту информацию ИА «Татар-информ» подтвердили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Ребенок пропал вчера. Ее мать обратилась с заявлением в отдел полиции ”Промышленный” в Приволжском районе города. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, выясняются все обстоятельства случившегося», – рассказали в полиции.

Как стало известно агентству из собственных источников, накануне около десяти часов утра мать отправила девочку в магазин за кормом для кошки. Девочка ушла и пропала. Ее телефон с тех пор недоступен.

В «Лиза Алерт» сообщают, что рост девочки 130 – 140 сантиметров, худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы и серо-зеленые глаза.

Школьница была одета в желтое платье без рукавов с ромашками по краю и бежевые сандалии. При себе у девочки была черная сумочка с цветами.

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