Татарстанские образовательные учреждения обучат будущие кадры для цифровой экономики

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). КФУ, Университет Иннополис и детский технопарк «Кванториум» выиграли гранты Минпросвещения РФ в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Грантовые средства позволят победителям расширить спектр образовательных продуктов и сделать их доступнее, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Университет Иннополис выиграл сразу две субсидии — на развитие допобразования и проведение тематических смен в сезонных лагерях. По гранту на 12 млн рублей проведут летние школы по программированию, робототехнике, информационной безопасности, финансовым технологиям, где поучаствуют свыше 300 школьников со всей страны. По гранту в 3 млн рублей создадут кружок с регулярными занятиями по информатике и математике, который каждый год смогут посещать более 300 школьников из Иннополиса и Казани.

Челнинский детский технопарк «Кванториум» выиграл грант в размере 3 млн рублей, который будет потрачен на создание кружка углубленного изучения математики и информатики в интеллектуальных системах LABIRINT. Планируемый охват — более 300 школьников каждый год.

КФУ также получил два гранта. Один из грантов (10,8 млн рублей) будет направлен на развитие проекта «ЦифроЛето» Елабужского филиала КФУ, предполагающий проведение тематических лагерей по цифровой безопасности, профессиям будущего, а также математике и информатике. Охват — около 300 участников.

Второй грант (6 млн рублей) на распространение опыта лучших практик по математике, информатике и технологии получил лицей им. Лобачевского. Проект «Цифровая методическая лаборатория "Лицей 5.0"» поможет решать образовательные задачи с использованием современных цифровых технологий.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.