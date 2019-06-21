В Альметьевск на чемпионат России по триатлону съедутся 350 спортсменов из 35 регионов

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). 22 и 23 июня Альметьевск впервые примет чемпионат и первенство России по триатлону. Соревнования соберут сильнейших спортсменов страны, а победители и призеры турнира получат право представлять Россию на чемпионате Европы 2019, сообщает оргкомитет соревнований.



На сегодняшний день на соревнования уже зарегистрировались 350 профессиональных спортсменов более чем из 35 регионов страны. Татарстан будут представлять 19 человек.



Участниками взрослого чемпионата страны станут элитные спортсмены, а соревнования первенства России пройдут среди юниоров и юниорок в возрастных категориях U-19 и U-23. Участниками всероссийских соревнований станут парни и девушки 15 – 17 лет.



В рамках чемпионата России мужчинам и женщинам предстоит дистанция, которая состоит из трех этапов: плавание (1,5 км), велогонка (40 км) и бег (10 км). Эстафета в рамках чемпионата России (двое мужчин + две женщины) пройдет по более короткой дистанции: плавание (250 м), велогонка (6 км) и бег (1,6 км).

Участники первенства страны в категории U-23 выйдут на дистанцию 1,5 км плавание, 40 км велогонка и 10 километров бег, юниоры и юниорки U-19 – 750 м плавание, 20 км велогонка и 5 км бег. Эстафеты в каждой из возрастных групп пройдут по дистанции 250 м плавание, 6 км велогонка и 1,6 км бег.



Дистанция участников всероссийских соревнований 15-17 лет – 300 м плавание, 8 км велогонка и 2 км бег.



Открытие соревнований состоится при участии Президента Федерации триатлона России Петра Иванова, министра спорта РТ Владимира Леонова и других почетных лиц. Торжественная церемония открытия пройдет 22 июня в 10.00 на городском пляже Альметьевска. Здесь же пройдут старты во всех дисциплинах.



Более того, в рамках всероссийских стартов 23 июня в Альметьевске пройдут открытые соревнования среди любителей «Альметьевский триатлон 2019», которые откроют летнюю кубковую серию соревнований по триатлону TIMERMAN.

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