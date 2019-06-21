(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Бавлах оштрафовали вандала, который напился и сорвал табличку с мемориала ветеранам ВОВ, рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Мировой суд Бавлов признал 38-летнего жителя села Новозареченск виновным в вандализме и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», – рассказал Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в апреле 2019 года мужчина с приятелем пришел на территорию мемориального комплекса почтить память деда. Друзья были пьяны и продолжали распивать уже на месте. В какой-то момент мужчина сорвал с монумента одну из табличек с именами и выбросил их за территорию комплекса.

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