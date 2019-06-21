Татар-информ

21 июня 2019, 20:41

Культура

В Набережных Челнах откроется новая площадка для киновечеров open-air

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Культура

В Набережных Челнах откроется новая площадка для киновечеров open-air

В амфитеатре на новой набережной им. Г. Тукая челнинцам будет показан фильм «Прощаться не будем» с Андреем Мерзликиным в главной роли.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Татарстане расширяется география уличных показов. 22 июня в Набережных Челнах состоится открытие новой площадки для киновечеров open-air под названием «Набережная им. Г. Тукая». Также в эту субботу показы пройдут на набережной озера Кабан в Казани и городском пляже Альметьевска, сообщает пресс-служба дирекции «Время кино».

В День памяти программу на трех локациях объединит общая тема – зрителям представят современные фильмы о войне. Вход на все мероприятия свободный.

В амфитеатре на новой набережной им. Г. Тукая челнинцам будет показан фильм «Прощаться не будем» с Андреем Мерзликиным в главной роли. Начало в 19.30.

В 18.00 на городском пляже Альметьевска представят российский военный блокбастер «Т-34». Режиссером картины выступил Алексей Сидоров, а в главных ролях сыграли Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум и другие.

В 21.00 на набережной озера Кабан жителей Казани и гостей города ждет знакомство с татарстанским фильмом «Я еще не хочу умирать» и творческая встреча с создателями проекта. Съемки фильма проводились в Казани, Зеленодольске и Санкт-Петербурге. Режиссерами-постановщиками выступили Марина Мусиенко и Наталья Панкратова.

В фильме принимают участие актеры Казанского ТЮЗа – народная артистка РТ Нина Калаганова, заслуженный артист РТ Павел Густов, Анна Иванова, актеры театральной студии «Сказ» воскресной школы прихода прп. Серафима Саровского г. Казани. Фильм публике представит режиссер Марина Мусиенко и исполнители главных ролей.

 

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В Набережных Челнах откроется новая площадка для киновечеров open-air

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