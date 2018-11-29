Казанский Кремль о карикатурах Бузыкаева: Это не повлияет на наши теплые отношения с Башкортостаном

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Карикатуры уфимского художника Камиля Бузыкаева, которые многие сочли оскорбительными для Татарстана, не повлияют на отношения двух регионов. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Мне кажется, что оценку творчеству этого карикатуриста общественность уже дала. Я лишь могу добавить, что никаким образом этот инцидент не повлияет на наши дружеские, теплые отношения с Башкортостаном», — подчеркнула она.

Карикатура уфимского художника на туристическую отрасль Татарстана появилась в соцсетях 14 июня и вызвала шквал возмущения со стороны блогеров. Бузыкаев изобразил женщину с чак-чаком в откровенном наряде на фоне надписи «Welcome to Kaza...». Врио главы Башкортостана Радий Хабиров попросил художника извиниться за карикатуру.

Позднее автор неуместной шутки нарисовал новую пародию, где изобразил самого себя нашкодившим ребенком. «Сестры и братья татары, прошу простить, был не прав», — написал Бузыкаев на карикатуре.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.