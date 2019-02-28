Минниханов в Германии встретится с Премьер-министром Тюрингии и посетит детский медиацентр

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов 24 июня посетит Тюрингию. В целом развитие связей с Германией является одним из самых приоритетных для властей республики, рассказала на брифинге официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Президент Татарстана посетит университет Баухаус, который специализируется на образовании в области технологии и искусств, предполагает образовательные программы по таким направлениям, как архитектура, урбанистика, гражданское строительство, дизайн, медиа. В ходе посещения университета Президент ознакомится с работой цифровой лаборатории. Ему будет презентован проект „Искусственный интеллект в строительстве“, а также лаборатория решений в сфере мобильности, логистики и энергоснабжения. После этих встреч перспективные проекты могут быть реализованы в Татарстане», — сказала Галимова.

Далее состоится встреча с Премьер-министром Тюрингии Бодо Рамеловым. Речь пойдет о готовности развивать связи по целому ряду направлений. Это сотрудничество с землями ФРГ, расширение поставок в Германию продукции нефтехимической, машиностроительной отрасли республики, развитие связи в инновационном производстве, здравоохранение.

«Следом запланировано пленарное заседание делового форума „Татарстан — Тюрингия“, на котором будет презентован инвестиционный и промышленный потенциал нашей республики. Такие форумы способствуют открытию новых инвесторов», — продолжила спикер.

После делового форума Президент Татарстана направится в Эрфуртский образовательный центр, основное направление которого связано с профориентацией для школьников, поддержкой одаренных школьников и студентов, а также мероприятия по повышению квалификации по более чем 60 специальностям, в том числе промышленным, коммерческим, ремесленным, авиатехническим. Республика настроена на развитие сферы образования, в том числе доведение стандартов до международного уровня. Большое значение имеет вопрос качества работы специалистов, подчеркнула представитель Казанского Кремля. С этим конкретным центром уже сотрудничает ПАО «КАМАЗ».

В завершение визита Рустам Минниханов посетит детский медиацентр, в котором создана инфраструктура для малых и средних медиакомпаний.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.