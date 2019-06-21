Спортсмены из Татарстана завоевали восемь медалей на чемпионате мира по ушу

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Мастера ушу из Татарстана завоевали 8 медалей на чемпионате мира: три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую. Республику на турнире представляли Александр Емельяненко, Никита Титов, Игорь Мороз и Ильяс Хуснутдинов.

«Хорошо выступать на соревнованиях мне помогают ежедневные тренировки 7-8 часов. Также с тренерским опытом я научился грамотно составлять план тренировок, чтобы к соревнованиям выходить на пике функциональной подготовки. Еще помогает вера в себя и отличный настрой», — прокомментировал выступление Хуснутдинов.

Александр Емельяненко завоевал «серебро» в виде программы «подражательные стили», Никита Титов завоевал в виде программы «традиционное короткое оружие». Ильяс Хуснутдинов завоевал «золото» в виде программы «традиционное короткое оружие», а Игорь Мороз стал чемпионом в виде программы «традиционное длинное оружие».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.