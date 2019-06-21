(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Прокуратура требует, чтобы казанская строительная фирма заплатила работникам долг в 15 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокуроры выявили факт невыплаты зарплаты в «Спецподводтрубопроводстрое». 159 работникам не заплатили зарплату за три месяца этого года, задолженность превысила 15 миллионов рублей», – рассказал Галиев.

Против директора организации возбудили административное дело о невыплате зарплаты. Материалы проверки направили в Госинспекцию труда по РТ на рассмотрение.

На данный момент рабочим уже заплатили 12 миллионов. Полное погашение долга находится на контроле надзорного ведомства.



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