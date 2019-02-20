Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой и самостоятельной жизни. Видеопоздравление опубликовано на сайте Московского Кремля.

«В эти дни сотни тысяч юношей и девушек получают аттестаты. Тёплая, душевная атмосфера выпускных вечеров объединяет сейчас всех вас — вчерашних школьников — и, конечно, ваших родителей и ваших учителей», — сказал Президент страны.

Он отметил, что школа была для выпускников вторым домом и в этом заслуга, прежде всего, педагогов, наставников, которые искренно заботились о своих подопечных, открывали им богатейший мир знаний, помогали найти и почувствовать свой талант, быть достойными, порядочными людьми и ценить дружбу, преодолевать трудности.

«И сколько бы времени ни прошло, ваши педагоги никогда вас не забудут, всегда будут рады видеть вас. Помните и вы о своих учителях, помогайте и поддерживайте их», — подчеркнул Путин.

Также он напомнил, что впереди у молодых людей много забот, одна из главных — определиться с профессией, поступить в то учебное заведение, которое выбрали, и стать отличными, грамотными, востребованными специалистами.

«Очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было по призванию и по душе. Только тогда полностью реализуются ваши лучшие качества, дарования и способности, вы сможете принимать серьёзные решения, вносить свой вклад в развитие России, стать настоящими гражданами своей страны, ответственными за её будущее», — выразил уверенность глава государства.

Он призвал молодых людей гордиться великой Родиной и верить в себя.

«Гордитесь нашей великой Родиной, и она обязательно будет гордиться вами, вашими достижениями, передовыми знаниями, смелыми открытиями, той молодой энергией, которая, убеждён, позволит вашему поколению вывести Россию на новые победные рубежи», — подчеркнул Путин и пожелал успехов и удачи, а также настойчивости и трудолюбия.

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