Марат Ишкин: Строить иудейское кладбище начнем после ввода нового погребального комплекса

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Строительство отдельного иудейского кладбища Казани стартует после того, как будет сдан в эксплуатацию новый погребальный комплекс, который достраивается сейчас на границе с Пестречинским районом РТ. Об этом сообщил вчера во время официального открытия двух первых участков комплекса начальник Управления по организации похоронных услуг Казани Марат Ишкин.

«Есть участок 9,9 га здесь недалеко под иудейское кладбище. Запустим это (новый погребальный комплекс — прим. Т-и) — начнём иудейское строить. Проект выполнен, есть уже и рабочая документация», — сказал Ишкин.

Он также отметил, что в проектировании иудейского кладбища принимал участие известный архитектор, заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населённых мест Александр Дембич.

Вчера, напомним, Марат Ишкин провёл по достраивающемуся погребальному комплексу Казани экскурсию для участников 18-й регионального Форума похоронной отрасли. Гостям представили объект, готовый к настоящему моменту на 80%, — с теплыми туалетами и залами ожидания для близких, обогреваемым гаражом для спецтехники, беседками для прощания на мусульманской и православной частях кладбища и административными помещениями. Новый погребальный комплекс Казани площадью 86 га рассчитан на 147 тыс. захоронений и будет заполняться, по расчётам, в течение 30 — 40 лет.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.