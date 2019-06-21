Татар-информ

21 июня 2019, 09:37

Происшествия

В Татарстане автоинспекторы помогли женщине, у которой на трассе случился инсульт

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Происшествия

В Татарстане автоинспекторы помогли женщине, у которой на трассе случился инсульт

ЧП произошло на 241-м километре трассы Казань – Оренбург.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Татарстане автоинспекторы помогли женщине, у которой на трассе случился инсульт, рассказала инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Альметьевскому району Ильгиз Курамшина.

«В конце прошлой недели на 241-м километре трассы Казань – Оренбург к экипажу ДПС обратился водитель «Лады». Мужчина рассказал полицейским, что его супруге внезапно стало плохо – женщина жаловалась на тошноту и онемение конечностей», – рассказала Ильгиз Курамшина.

Старший лейтенант полиции Руслан Хисамов и лейтенант полиции Вячеслав Демьянов пообщались с женщиной и решили немедленно доставить ее в Центральную районную больницу Альметьевска на служебном авто.

В приемном покое 25-летней женщине поставили диагноз «Инсульт» и срочно госпитализировали ее в неврологическое отделение.

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