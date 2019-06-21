В Казани выберут самую интеллектуальную, спортивную и творческую семьи

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В столице Татарстана стартовала заявочная кампания на конкурс «Казань – город счастливых семей». Заявку можно подать до 1 июля, сообщает пресс-служба мэрии Казани.



В конкурсе могут принять участие семьи с одним и более ребенком, которые принимают активное участие в общественно-полезной трудовой или творческой деятельности, а также уделяют внимание занятиям физкультурой и спортом.



Для участия в конкурсе необходимо отправить заявки на e-mail: 2375992@bk.ru. Участники будут бороться за победу в номинациях «Спортивная семья», «Интеллектуальная семья» и «Творческая семья».



Номинанты категории «Интеллектуальная семья» сыграют в игру «Что? Где? Когда?» 6 июля. Они ответят на вопросы о семейных традициях народов мира, исторических династиях Казани, Татарстана и России.



7 июля состоятся «веселые старты» для участников номинации «Спортивная семья». «Творческую семью» выберут 8 июля путем презентации творческой визитки.

8 июля, в День семьи, любви и верности, в центре семьи «Казан» состоится финал, награждение победителей и праздничный концерт.

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