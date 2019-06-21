Многофункциональным центрам планируют передать право оказывать все виды госуслуг

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). МФЦ могут наделить правом оказывать все виды госуслуг. Так, граждане смогут здесь зарегистрировать брак, подать заявление в полицию, иск в суд, следует из презентации проекта реформы, подготовленной Минэко РФ для правительства, сообщают «Известия».

Согласно презентации, планируется ликвидировать приемные в госучреждениях, а в рамках МФЦ будет создан специальный институт уполномоченного по правам заявителей. Омбудсмен будет следить за тем, чтобы госорганы реагировали на обращения предпринимателей и граждан о нарушении их прав.

Еще одним нововведением проекта станет передача в МФЦ функций по приему платежей за массовые услуги коммерческих компаний. Кроме того, многофукнциональные центры могут стать единым пунктом сбора биометрических данных россиян.

Концепцию МФЦ 2.0 должны внести в правительство этой осенью, сообщил замминистра экономического развития Савва Шипов.

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