Татар-информ

21 июня 2019, 09:24

Общество

Многофункциональным центрам планируют передать право оказывать все виды госуслуг

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Общество

Многофункциональным центрам планируют передать право оказывать все виды госуслуг

Согласно презентации проекта реформы Минэко РФ, МФЦ планируется передать все полномочия госорганов по взаимодействию с населением и бизнесом.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). МФЦ могут наделить правом оказывать все виды госуслуг. Так, граждане смогут здесь зарегистрировать брак, подать заявление в полицию, иск в суд, следует из презентации проекта реформы, подготовленной Минэко РФ для правительства, сообщают «Известия». 

Согласно презентации, планируется ликвидировать приемные в госучреждениях, а в рамках МФЦ будет создан специальный институт уполномоченного по правам заявителей. Омбудсмен будет следить за тем, чтобы госорганы реагировали на обращения предпринимателей и граждан о нарушении их прав. 

Еще одним нововведением проекта станет передача в МФЦ функций по приему платежей за массовые услуги коммерческих компаний. Кроме того, многофукнциональные центры могут стать единым пунктом сбора биометрических данных россиян. 

Концепцию МФЦ 2.0 должны внести в правительство этой осенью, сообщил замминистра экономического развития Савва Шипов.

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