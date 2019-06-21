Кабмин РТ: «Менделеевский район — флагман в развитии рынка газомоторного топлива»

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В селе Ижевка Менделеевского района состоялось республиканское совещание по эксплуатации и обслуживанию переоборудованных автотранспортных средств, передает ИЦ «Менделеевск».

Организатором мероприятия выступил Центр энергосберегающих технологий республики при Кабмине РТ. Встреча состоялась при участии руководителей и ответственных лиц от министерств, ведомств и муниципалитетов республики.



Замдиректора по развитию Центра энергосберегающих технологий республики при Кабмине РТ Евгений Мартынов отметил, что Менделеевский район является флагманом в реализации государственной программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Татарстане». Район одним из первых системно осуществляет перевод машин на газомоторное топливо.





«<...>На сегодняшний день метан является наиболее экономичным, экологичным и безопасным моторным топливом. Отрадно, что Менделеевсий район активно внедряет передовые технологии», − подчеркнул Евгений Васильевич.



Замглавы Менделеевского района Альберт Саттаров сообщил, что муниципалитет перевел на метан служебные машины, а также 58 бюджетных транспортных средств.

В рамках популяризации газомоторного транспорта в Менделеевске работает пилотный проект по передвижному автогазозаправщику, расположенному при въезде в город. Для менделеевцев автогазозаправщик является эффективным способом быстро решить проблему с заправкой машин.





Кроме того, участники совещания вынесли на повестку дня вопросы, связанные с поддержкой развития рынка газомоторного топлива, – увеличение производства автомобильной техники, работающей на природном газе (метане), эксплуатация транспортных средств на газомоторном топливе, расширение газозаправочной инфраструктуры.

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